Горные лыжи, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

Спортсмены-горнолыжники стартуют на Олимпийских играх в Пекине 6 февраля. Соревнования пройдут в Национальном горнолыжном центре в Яньцине и завершаться 19 февраля.

Российские спортсмены не входят в элиту горнолыжного спорта, но в любом случае мы будем за них болеть и желать успеха. Представляем вашему вниманию результаты каждого дня соревнований. Информация будет постоянно обновляться.

7 февраля, женщины, гигантский слалом, первый заезд

Сара Гектор (Швеция) — 57.56 Катарина Труппе (Австрия) — 57.86 Федерика Бриньоне (Италия) — 57.98 Мета Хроват (Словения) — 58.48 Рангхильд Мовинкель (Норвегия) — 58.58 Екатерина Ткаченко (Россия) — 1:01.55 Юлия Плешкова (Россия) — 1:02.01 Полина Мельникова (Россия) — 1:04.13

7 февраля, мужчины, скоростной спуск

Бит Фьюз (Швейцария) — 1:42.69 Йохан Клери (Франция) — +0.10 Маттиас Майер (Австрия) — +0.16 Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0.23 Александр Амодт Кильде (Норвегия) — +0.51

7 февраля, женщины, гигантский слалом, второй заезд

Сара Хектор (Швеция) —1 :55.69 Федерика Бриньоне (Италия) — +0.28 Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — +0.72 Катарина Труппе (Австрия) — +0.80 Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) — +0.96 Екатерина Ткаченко (Россия) — +6.72 Юлия Плешкова (Россия) — +7.63 Полина Мельникова (Россия) — +11.51

8 февраля, 06:00 — Мужчины. Супергигант.

Маттиас Майер (Австрия) — 1:19.94 Райан Кокран-Зигле (США) — +0.04 Александр Амодт Кильде (Норвегия) — +0.42 Адриан Смисет Сеерстед (Норвегия) — +0.74 Винцент Крихмайр (Австрия) — +0.76

9 февраля, слалом, женщины, первый заезд

Лена Дюрр (Германия) — 52.17 Мишель Гизин (Швейцария) — +0.03 Сара Хектор (Швеция) — +0.12 Андрея Слокар (Словения) — +0.47 Венди Холденер (Швейцария) — +0.48 Екатерина Ткаченко (Россия) — +3.80 Анастасия Горностаева (Россия) — +4.22 Полина Мельникова (Россия) — +4.69

9 февраля, слалом, женщины, второй заезд

Петра Влхова (Словакия) — 1:44.98 Катарина Линсбергер (Австрия) — +0.08 Венди Хольденер (Швейцария) — +0.12 Лена Дюрр (германия) — +0.19 Андрея Слокар (Словения) — +0,22 Екатерина Ткаченко (Россия) — +5,70 Анастасия Горностаева (Россия) — +6.52 Полина Мельникова (Россия) — +7.76

10 февраля, мужчины, горнолыжная комбинация, скоростной спуск

Александр Омодт Кильде (Норвегия) — 1:43.12 Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0.02 Броди Сегер (Канада) — +0.42 Йоханнес Штрольц (Австрия) — +0.75 Марко Шварц (Австрия) — +0.95

10 февраля, мужчины, горнолыжная комбинация, слалом

Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2:31.43 Александр Омодт Кильде (Норвегия) — +0.59 Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0.68 Жюстен Мюрисье (Швейцария) — +0.86 Марко Шварц (Австрия) — +1.28

11 февраля, женщины, супергигант