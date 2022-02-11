Горные лыжи, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

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Спортсмены-горнолыжники стартуют на Олимпийских играх в Пекине 6 февраля. Соревнования пройдут в Национальном горнолыжном центре в Яньцине и завершаться 19 февраля.

Российские спортсмены не входят в элиту горнолыжного спорта, но в любом случае мы будем за них болеть и желать успеха. Представляем вашему вниманию результаты каждого дня соревнований. Информация будет постоянно обновляться.

7 февраля, женщины, гигантский слалом, первый заезд

  1. Сара Гектор (Швеция) — 57.56
  2. Катарина Труппе (Австрия) — 57.86
  3. Федерика Бриньоне (Италия) — 57.98
  4. Мета Хроват (Словения) — 58.48
  5. Рангхильд Мовинкель (Норвегия) — 58.58
  6. Екатерина Ткаченко (Россия) — 1:01.55
  7. Юлия Плешкова (Россия) — 1:02.01
  8. Полина Мельникова (Россия) — 1:04.13

7 февраля, мужчины, скоростной спуск

  1. Бит Фьюз (Швейцария) — 1:42.69
  2. Йохан Клери (Франция) — +0.10
  3. Маттиас Майер (Австрия) — +0.16
  4. Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0.23
  5. Александр Амодт Кильде (Норвегия) — +0.51

7 февраля, женщины, гигантский слалом, второй заезд

  1. Сара Хектор (Швеция) —1 :55.69
  2. Федерика Бриньоне (Италия) — +0.28
  3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — +0.72
  4. Катарина Труппе (Австрия) — +0.80
  5. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) — +0.96
  6. Екатерина Ткаченко (Россия) — +6.72
  7. Юлия Плешкова (Россия) — +7.63
  8. Полина Мельникова (Россия) — +11.51

8 февраля, 06:00 — Мужчины. Супергигант.

  1. Маттиас Майер (Австрия) — 1:19.94
  2. Райан Кокран-Зигле (США) — +0.04
  3. Александр Амодт Кильде (Норвегия) — +0.42
  4. Адриан Смисет Сеерстед (Норвегия) — +0.74
  5. Винцент Крихмайр (Австрия) — +0.76

9 февраля, слалом, женщины, первый заезд

  1. Лена Дюрр (Германия) — 52.17
  2. Мишель Гизин (Швейцария) — +0.03
  3. Сара Хектор (Швеция) — +0.12
  4. Андрея Слокар (Словения) — +0.47
  5. Венди Холденер (Швейцария) — +0.48
  6. Екатерина Ткаченко (Россия) — +3.80
  7. Анастасия Горностаева (Россия) — +4.22
  8. Полина Мельникова (Россия) — +4.69

9 февраля, слалом, женщины, второй заезд

  1. Петра Влхова (Словакия) — 1:44.98
  2. Катарина Линсбергер (Австрия) — +0.08
  3. Венди Хольденер (Швейцария) — +0.12
  4. Лена Дюрр (германия) — +0.19
  5. Андрея Слокар (Словения) — +0,22
  6. Екатерина Ткаченко (Россия) — +5,70
  7. Анастасия Горностаева (Россия) — +6.52
  8. Полина Мельникова (Россия) — +7.76

10 февраля, мужчины, горнолыжная комбинация, скоростной спуск

  1. Александр Омодт Кильде (Норвегия) — 1:43.12
  2. Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0.02
  3. Броди Сегер (Канада) — +0.42
  4. Йоханнес Штрольц (Австрия) — +0.75
  5. Марко Шварц (Австрия) — +0.95

10 февраля, мужчины, горнолыжная комбинация, слалом

  1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2:31.43
  2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) — +0.59
  3. Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0.68
  4. Жюстен Мюрисье (Швейцария) — +0.86
  5. Марко Шварц (Австрия) — +1.28

11 февраля, женщины, супергигант

  1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1:13.51
  2. Мирьям Пухнер (Австрия) — +0.22
  3. Мишель Гизин (Швейцария) — +0.30
  4. Тамара Типплер (Австрия) — +0.33
  5. Эстер Ледецка (Чехия) — +0.43
  6. Юлия Плешкова (Россия) — +1.75

 

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