Горные лыжи, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

Спортсмены-горнолыжники стартуют на Олимпийских играх в Пекине 6 февраля. Соревнования пройдут в Национальном горнолыжном центре в Яньцине и завершаться 19 февраля.
Российские спортсмены не входят в элиту горнолыжного спорта, но в любом случае мы будем за них болеть и желать успеха. Представляем вашему вниманию результаты каждого дня соревнований. Информация будет постоянно обновляться.
7 февраля, женщины, гигантский слалом, первый заезд
- Сара Гектор (Швеция) — 57.56
- Катарина Труппе (Австрия) — 57.86
- Федерика Бриньоне (Италия) — 57.98
- Мета Хроват (Словения) — 58.48
- Рангхильд Мовинкель (Норвегия) — 58.58
- Екатерина Ткаченко (Россия) — 1:01.55
- Юлия Плешкова (Россия) — 1:02.01
- Полина Мельникова (Россия) — 1:04.13
7 февраля, мужчины, скоростной спуск
- Бит Фьюз (Швейцария) — 1:42.69
- Йохан Клери (Франция) — +0.10
- Маттиас Майер (Австрия) — +0.16
- Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0.23
- Александр Амодт Кильде (Норвегия) — +0.51
7 февраля, женщины, гигантский слалом, второй заезд
- Сара Хектор (Швеция) —1 :55.69
- Федерика Бриньоне (Италия) — +0.28
- Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — +0.72
- Катарина Труппе (Австрия) — +0.80
- Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) — +0.96
- Екатерина Ткаченко (Россия) — +6.72
- Юлия Плешкова (Россия) — +7.63
- Полина Мельникова (Россия) — +11.51
8 февраля, 06:00 — Мужчины. Супергигант.
- Маттиас Майер (Австрия) — 1:19.94
- Райан Кокран-Зигле (США) — +0.04
- Александр Амодт Кильде (Норвегия) — +0.42
- Адриан Смисет Сеерстед (Норвегия) — +0.74
- Винцент Крихмайр (Австрия) — +0.76
9 февраля, слалом, женщины, первый заезд
- Лена Дюрр (Германия) — 52.17
- Мишель Гизин (Швейцария) — +0.03
- Сара Хектор (Швеция) — +0.12
- Андрея Слокар (Словения) — +0.47
- Венди Холденер (Швейцария) — +0.48
- Екатерина Ткаченко (Россия) — +3.80
- Анастасия Горностаева (Россия) — +4.22
- Полина Мельникова (Россия) — +4.69
9 февраля, слалом, женщины, второй заезд
- Петра Влхова (Словакия) — 1:44.98
- Катарина Линсбергер (Австрия) — +0.08
- Венди Хольденер (Швейцария) — +0.12
- Лена Дюрр (германия) — +0.19
- Андрея Слокар (Словения) — +0,22
- Екатерина Ткаченко (Россия) — +5,70
- Анастасия Горностаева (Россия) — +6.52
- Полина Мельникова (Россия) — +7.76
10 февраля, мужчины, горнолыжная комбинация, скоростной спуск
- Александр Омодт Кильде (Норвегия) — 1:43.12
- Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0.02
- Броди Сегер (Канада) — +0.42
- Йоханнес Штрольц (Австрия) — +0.75
- Марко Шварц (Австрия) — +0.95
10 февраля, мужчины, горнолыжная комбинация, слалом
- Йоханнес Штрольц (Австрия) — 2:31.43
- Александр Омодт Кильде (Норвегия) — +0.59
- Джеймс Кроуфорд (Канада) — +0.68
- Жюстен Мюрисье (Швейцария) — +0.86
- Марко Шварц (Австрия) — +1.28
11 февраля, женщины, супергигант
- Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1:13.51
- Мирьям Пухнер (Австрия) — +0.22
- Мишель Гизин (Швейцария) — +0.30
- Тамара Типплер (Австрия) — +0.33
- Эстер Ледецка (Чехия) — +0.43
- Юлия Плешкова (Россия) — +1.75