Звук вокруг! Московская школа кино готовит специалистов по направлению «Звукорежиссура и саунд-дизайн» 📽🎧

Московская школа кино – это доступный способ получить качественное кинообразование в России: в МШК работают преподаватели-практики, применяются международные академические подходы, а многие учебные проекты осуществляются по брифам от компаний.

На программе «Звукорежиссура и саунд-дизайн» за 1 год вы можете освоить профессию звукорежиссера в кино и ТВ и работать со звуком на разных этапах – от съемочной площадки до постпродакшена. Под руководством действующих профессионалов киноиндустрии студенты проходят большое количество практики, работая над звуком тизера сериала, рекламного ролика, короткометражного фильма и над саунд-дизайном к фрагменту игрового или анимационного фильма.

Начинающие звукорежиссеры в Московской школе кино осваивают техническую и творческую часть профессии: принципы разработки аудиовизуальных проектов, работу с софтом (Pro Tools), историю звукозаписи и акустические основы звукорежиссуры.

Во время обучения студентам доступна большая ресурсная база для реализации самых смелых идей и коллабораций – от собственных кинопавильонов Школы до саунд-классов с профессиональным ПО (включая Avid Pro Tools).

Обучение по программе «Звукорежиссура и саунд-дизайн» стартует 1 октября.