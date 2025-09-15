Lit Energy играет с «БроукБойз» во 2-м туре Кубка Медиалиги
«Броуки» играют с Lit Energy во 2-м туре элитного дивизиона Кубка Медиалиги.
WINLINE Кубок Лиги
Элитный дивизион, 2-й тур
15 сентября, понедельник
Lit Energy – «БроукБойз» – 0:0 (первый тайм)
Lit Energy: Ковалев, Мусса, Спичка, Чиж, Морозов, Черный, Ивакин, Сулейманов, Гайнуллин, Базелюк, Карев.
«БроукБойз»: Зириков, Давыдов, Сухомлинов, Макеев, Киряков, Мазур, Кент, Абрамян, Яковлев, Анисимов, Майрович.
Матч проходит в Москве в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
