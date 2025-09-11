70-летний Медведев о дебюте за «Амкал»: «Теперь надо побить мировой рекорд, осталось 3,5 года»

Александр Медведев высказался о дебюте за «Амкал» в FONBET Кубке России.

«Амкал» обыграл белгородский «Салют» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России (2:1).

70-летний Александр Медведев вышел в стартовом составе «Амкала». Он стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. Медведев провел 23 минуты на поле, совершил 3 касания мяча и 2 фола.

– Заслуженная победа «Амкала», играли разнообразнее и интереснее. «Салют» мощная команда, сильная. Следующий соперник «Енисей», по моему.

– Вы не планируете завершать карьеру?

– Куда же теперь. Теперь надо побить мировой рекорд, осталось 3,5 года. И надеюсь, что «Амкал» в этом розыгрыше Кубка не успокоится. Я точно не успокоюсь.

– Следующий матч вы с «Амкалом»?

– Если тренер вызовет, ха‑ха, – сказал Медведев.

Самым возрастным футболистом, сыгравшим в официальном матче, является египтянин Эззельдин Бахадер. В марте 2020-го он вышел на поле в возрасте 74 лет 125 дней.