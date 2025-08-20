Экс-хавбек «Амкала» Катрич перешел в «Альфа-Банку»

Анатолий Катрич – игрок ФК «Альфа-Банка».

Клуб объявил о подписании 31-летнего полузащитника.

Хавбек играл за «Амкал» со второго сезона WINLINE Медиалиги , но покинул клуб летом 2025-го.

В профессиональной карьере Катрич выступал за «Динамо», «Краснодар-2», «Луч» и другие клубы.

Ранее к «Альфа-Банке» присоединились экс-игроки «Амкала » Илья Шурыгин и Давид Агекян.

Таблица трансферов медиафутбола