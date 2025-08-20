Экс-хавбек «Амкала» Катрич перешел в «Альфа-Банку»
Анатолий Катрич – игрок ФК «Альфа-Банка».
Клуб объявил о подписании 31-летнего полузащитника.
Хавбек играл за «Амкал» со второго сезона WINLINE Медиалиги, но покинул клуб летом 2025-го.
В профессиональной карьере Катрич выступал за «Динамо», «Краснодар-2», «Луч» и другие клубы.
Ранее к «Альфа-Банке» присоединились экс-игроки «Амкала» Илья Шурыгин и Давид Агекян.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Альфа-Банки»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости