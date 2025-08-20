«Чистые, ###, ########». Хавбек 2Drots Терехов оскорбил судей после поражения от «Космоса»
Полузащитник 2Drots Антон Терехов оскорбил судей после поражения от «Космоса».
«Дроты» проиграли команде из Долгопрудного в матче 2-го раунда Фонбет Кубка России (0:1).
Главный арбитр Егор Куракин на 39-й минуте удалил с поля хавбека 2D Бориса Фартуну. На 90-й минуте красную карточку также получил полузащитник «Космоса» Максим Гаврилов.
После финального свистка Терехов, который провел всю игру на скамейке запасных, подошел к бригаде судей и предъявил претензии. Куракин отказался с ним разговаривать и ответил: «Отойдите от меня».
Игрок 2D, уходя от арбитров, заявил: «Чистые, ###, ########».
2Drots в четвертый раз в своей истории сыграли в Кубке России. Лишь раз команда сумела преодолеть 2-й раунд турнира.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости