«Чистые, ###, ########». Хавбек 2Drots Терехов оскорбил судей после поражения от «Космоса»

Полузащитник 2Drots Антон Терехов оскорбил судей после поражения от «Космоса».

«Дроты» проиграли команде из Долгопрудного в матче 2-го раунда Фонбет Кубка России (0:1).

Главный арбитр Егор Куракин на 39-й минуте удалил с поля хавбека 2D Бориса Фартуну. На 90-й минуте красную карточку также получил полузащитник «Космоса» Максим Гаврилов.

После финального свистка Терехов , который провел всю игру на скамейке запасных, подошел к бригаде судей и предъявил претензии. Куракин отказался с ним разговаривать и ответил: «Отойдите от меня».

Игрок 2D, уходя от арбитров, заявил: «Чистые, ###, ########».

2Drots в четвертый раз в своей истории сыграли в Кубке России. Лишь раз команда сумела преодолеть 2-й раунд турнира.