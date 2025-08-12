Защитник «Амкала» Феликс завершил футбольную карьеру

Феликс Карамянц объявил о завершении футбольной карьеры.

«Еще в начале сезона МФЛ я понимал, что не хочу больше тренироваться, а хочу сосредоточиться на съемках, помощи по контенту и тд, потому что в этом аспекте была и есть жесткая стагнация, хотя я всегда именно это любил больше всего. Но (недо)футболиста в себе не мог убить, хотя прекрасно понимал уровень, всегда трезво все оценивал, вы меня знаете.

Просто кайфово было почувствовать себя в этой роли до конца. Плюс осадок от не выигранной МФЛ оставался, уж слишком много было обидных прожитых поражений. Плюс внутри была какая-то детская мечта: выиграть такой титул на большом стадионе, находясь при этом в команде, именно как игрок (да, я сыграл пару-тройку минут, но тренировался и был частью команды как футболист, ну вы поняли).

И вот благодаря всем любимым мастерюгам на поле и тренерскому штабу, получилось осуществить маленькую мечту. Дальше пошла новость про Кубок России, и я думал, что это будет шикарный, так скажем, последний матч, но чуть не повезло. В любом случае, я заранее для себя это все решил. Постараюсь приносить пользу самому любимому клубу в других аспектах. Ну Кубок Фиферов еще выиграем, кстати», – написал защитник «Амкала».

В рамках WINLINE Медиалиги Феликс провел 16 матчей в составе «Амкала» и «Банки».