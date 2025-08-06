Алан Гатагов вошел в тренерский штаб «БроукБойз»

Алан Гатагов перешел в «Броуки» из 2Drots.

«Броуки » объявили о переходе 34-летнего Алана Гатагова в клуб. Футболист займет должность помощника главного тренера Дмитрия Кузнецова .

Ранее Гатагов выступал под руководством Кузнецова в 2Drots. Вместе с клубом он выиграл WINLINE Суперкубок Медиалиги .

У Гатагова уже был опыт работы тренером – специалист возглавлял FC Bus.