Алан Гатагов вошел в тренерский штаб «БроукБойз»
Алан Гатагов перешел в «Броуки» из 2Drots.
«Броуки» объявили о переходе 34-летнего Алана Гатагова в клуб. Футболист займет должность помощника главного тренера Дмитрия Кузнецова.
Ранее Гатагов выступал под руководством Кузнецова в 2Drots. Вместе с клубом он выиграл WINLINE Суперкубок Медиалиги.
У Гатагова уже был опыт работы тренером – специалист возглавлял FC Bus.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Броуков»
