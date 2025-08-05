Вратарь «Кванта»: «У «Амкала» играли только профики, а блогеры пешком ходили. Кто у них создавал моменты? Парадеевич забил в пустые»

Никита Побережный высказался после поражения от «Амкала» в Фонбет Кубке России.

– Что пошло не так?

– Мы проиграли борьбу, ключевые моменты на нашей половине. Давали сопернику выбираться, хотя мы должны были играть в прессинг с самых первых минут, не давать им выходить. Вот такая была у нас задача.

В первом тайме мы просто начали отходить от их игроков, давать им развивать атаки. Хотя мы не должны были этого делать.

– Какой был настрой на этот матч?

– Мы отвечали за всю нашу профессиональную лигу, за весь профессиональный футбол.

– Получается, вы не смогли постоять за честь профессионального футбола?

– Наверное, да. Из-за наших ошибок мы подвели профессиональные команды, которые сейчас будут играть против 2Drots, «Броуков».

– Профессиональные команды и раньше проигрывали медиаклубам. Почему именно сейчас вы стоите за честь профессионального футбола?

– Все так же, как и тогда. Профкоманды проигрывают из-за своих ошибок, вот и все. Мы сегодня также проиграли.

– На фоне того, что сегодня было, будет много муссироваться тема, что у «Амкала» вышли реальные блогеры.

– Кто создавал моменты? У них забил блогер? Я еще раз говорю: кто у них создавал моменты, развивал атаки? Парадеевич забил в пустые ворота.

Я не скажу, что у них играла вся команды. Играли только профики, а блогеры просто ходили по полю. Только Форза выделился из всех, кто играл впереди. Остальные блогеры пешком ходили по полю.

– Раз у них было минус три игрока, то почему вы этим не воспользовались?

– Наши ошибки, которые мы будем разбирать.

– Будет много вопросов: почему профессиональная команда, получающая госфинансирование, за которую играют проффутболисты, проигрывает медийной команде? Зачем тогда вы нужны, если вот так проигрываете настоящим блогерам?

– Мы играем ради наших воспитанников. За наши семьи, за наш город. Там есть люди, которые за нас болеют. Мы играем ради них.

– На «Квант» много людей приходит в Обнинске?

– Человек 300-400. Стоит ли оно того? Да.

– Ты знал кого-то из игроков «Амкала» до матча?

– Да. Знал всю команду, – сказал голкипер «Кванта » в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

«Амкал» с блогерами в составе обыграл «Квант» (3:1) в первом раунде Пути Регионов Кубка России. Счет в матче открыл стример Парадеевич. Раньше он не играл в футбол даже в WINLINE Медиалиге .