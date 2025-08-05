Певец The Limba объявил о завершении футбольной карьеры. Он сыграл 25 минут в Кубке России
The Limba завершил карьеру.
«Договаривались по-другому. Что я буду играть, пока не устану. А я вообще не устал!
Клянусь, я мог бы играть очень долго. Не понимаю, почему [меня заменили]. Без дизреспекта к Герману. Я только начал понимать, как я могу забить, заменили...
Второй раз уже неинтересно. Завершаю карьеру. Я не для хайпа пришел, клянусь. Я пришел сюда поиграть», – сказал певец и форвард «Амкала».
The Limba вышел за «Амкал» в стартовом составе в матче первого раунда Пути регионов против «Кванта» (3:1). На 25-й минуте его заменил стендап-комик Роман Косицын.
Стример с 8 млн подписчиков забил в Кубке России! Вчера впервые надел бутсы, разминался в тапочках
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Илья Ковалёв
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости