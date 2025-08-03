Экс-форвард 2Drots Обрывков забил ударом скорпиона дебютный гол за тульский «Арсенал-2»

Степан Обрывков забил дебютный гол за «Арсенал-2».

21-летний экс-форвард 2Drots забил ударом скорпиона, сравняв счет в матче против «Салюта » (2:3) во Второй лиге Б .

Этот гол стал дебютным для форварда за тульский «Арсенал-2».

Напомним, нападающий перешел в «Арсенал-2 » из медиафутбольного клуба Fight Nights . Ранее Обрывков выступал за 2Drots.