Экс-форвард 2Drots Обрывков забил ударом скорпиона дебютный гол за тульский «Арсенал-2»
Степан Обрывков забил дебютный гол за «Арсенал-2».
21-летний экс-форвард 2Drots забил ударом скорпиона, сравняв счет в матче против «Салюта» (2:3) во Второй лиге Б.
Этот гол стал дебютным для форварда за тульский «Арсенал-2».
Напомним, нападающий перешел в «Арсенал-2» из медиафутбольного клуба Fight Nights. Ранее Обрывков выступал за 2Drots.
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Никита Внучков
