Денис Лактионов: «Мы подарили «Амкалу» чемпионство. Они достойны были выиграть кубок, никто не спорит. Но мы отдали эти две игры»

Денис Лактионов назвал момент, который разочаровал его в шестом сезоне Медиалиги.

– Какой момент, вас разочаровал в прошлом сезоне?

– То, что мы подарили сопернику чемпионство. Ни в коем случае не говорю, что мы проиграли. Мы уступили сопернику в счете, и он стал чемпионом. Он достоин был стать чемпионом, никто не спорит. Но мы отдали эти две игры.

– В чем была причина?

– Мы сыграли тринадцать игр до полуфиналов. Ни в одной из игр у нас даже не было предпосылок, что мы получим красную карточку. В двух полуфиналах мы получили четыре красных карточки.

Когда мы получили красную в первом матче, то поддержали игрока всей командой. Мы заострили на этом внимание, и такого не должно было повториться. Но в следующей игре это повторилось еще хуже.

Я, наверное, проявил слабость как тренер. Нужно было после первой карточки жестко отреагировать и наказать игрока за это. Мы не имеем право в первом тайме, в середине поля получать такие глупые карточки.

Ни в коем случае не обвиняю этих игроков, кто получил карточки. Это была наша общая проблема, и мы ее уже решаем и заостряем на этом внимание на тренировках. Будем стараться, чтобы у нас такого не повторилось, – сказал главный тренер ФК «10».

Напомним, «Амкал » переиграл «ФК 10» (3:2 по сумме двух встреч) в полуфинале шестого сезона WINLIME Медиалиги. В первом матче хавбек «Десятки » Иван Воробьев получил красную карточку в конце первого тайма. В ответной встрече три игрока ФК «10» были удалены с поля.