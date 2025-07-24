Рэпер The Limba о матче за «Амкал» в Кубке России: «Я точно дубль сделаю»

Рэпер The Limba высказался об участии в FONBET Кубке России.

«Я дубль сделаю. Точно сделаю. Я сделаю пента-трик. Короче, ребята, я точно сделаю дубль. По-любому, дубль от меня будет», – сказал музыкант.

5 августа «Амкал» и «Квант» встретятся в 1-м раунде Кубка России. Президент медиафутбольной команды Герман Эль Класико заявил , что планирует включить в состав рэпера The Limba, комика Антона Шастуна и других знаменитостей.

Директор «Кванта» Лев Березнер на это ответил , что планы «Амкала» – не более чем хайп и привлечение внимания.

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