Рэпер The Limba о матче за «Амкал» в Кубке России: «Я точно дубль сделаю»
Рэпер The Limba высказался об участии в FONBET Кубке России.
«Я дубль сделаю. Точно сделаю. Я сделаю пента-трик. Короче, ребята, я точно сделаю дубль. По-любому, дубль от меня будет», – сказал музыкант.
5 августа «Амкал» и «Квант» встретятся в 1-м раунде Кубка России. Президент медиафутбольной команды Герман Эль Класико заявил, что планирует включить в состав рэпера The Limba, комика Антона Шастуна и других знаменитостей.
Директор «Кванта» Лев Березнер на это ответил, что планы «Амкала» – не более чем хайп и привлечение внимания.
«Амкал» сыграет блогерами и рэперами в Кубке России: позвали Шастуна и «Хазяев»
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: стрим Бустера
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