Президент «Амкала» о блогерах в Кубке России: «Есть команды, которые сливают, заходя вторым составом. Есть команды как «Коломна». Мы собираемся выиграть»

Герман Эль Класико высказался об игре медийным составом в Кубке России.

«Амкал» пригласил рэпера The Limba, комика Шастуна и блогеров сыграть в Кубке России. Клуб готов выставить полностью медийный состав против «Кванта » в первом раунде Пути Регионов Кубка России.

– Не боишься, что РФС не пригласит «Амкал» в FONBET Кубок России в следующий раз?

– Мы говорили, что сыграем медийными ребятами. Есть же команды, которые просто сливают Кубок, заходя вторыми составами или молодежками. Есть команды, которые играют как «Коломна ». Зачем они вообще заявились в прошлом году? Зачем приехали играть с «Амкалом »? Чтобы что? Поставить крест на куче ребят?

Есть и обратная сторона. Мы собираемся выигрывать, стараться. Это уже четвертый раз, когда мы будем играть в Кубке. Не может быть цели дойти до РПЛ , когда ты за год сыграл с «Динамо », «Краснодаром » и ЦСКА , – сказал президент «Амкала».

Напомним, «Амкал» разгромил «Коломну» (8:1) в 1/256 финала Пути Регионов Кубка России в прошлом сезоне.

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