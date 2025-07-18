Президент «Амкала» о блогерах в Кубке России: «Есть команды, которые сливают, заходя вторым составом. Есть команды как «Коломна». Мы собираемся выиграть»
«Амкал» пригласил рэпера The Limba, комика Шастуна и блогеров сыграть в Кубке России. Клуб готов выставить полностью медийный состав против «Кванта» в первом раунде Пути Регионов Кубка России.
– Не боишься, что РФС не пригласит «Амкал» в FONBET Кубок России в следующий раз?
– Мы говорили, что сыграем медийными ребятами. Есть же команды, которые просто сливают Кубок, заходя вторыми составами или молодежками. Есть команды, которые играют как «Коломна». Зачем они вообще заявились в прошлом году? Зачем приехали играть с «Амкалом»? Чтобы что? Поставить крест на куче ребят?
Есть и обратная сторона. Мы собираемся выигрывать, стараться. Это уже четвертый раз, когда мы будем играть в Кубке. Не может быть цели дойти до РПЛ, когда ты за год сыграл с «Динамо», «Краснодаром» и ЦСКА, – сказал президент «Амкала».
Напомним, «Амкал» разгромил «Коломну» (8:1) в 1/256 финала Пути Регионов Кубка России в прошлом сезоне.
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