Рэпер The Limba и блогер-миллионник Глазунов сыграют за «Амкал» в Кубке России
Герман объявил о подписании The Limba и Андрея Глазунова на матч с «Квантом».
«Первые трансферы под Кубок России», – написал президент «Амкала».
«Амкал» в первом раунде FONBET Кубка Росси сыграет с «Квантом».
The Limba – певец, 3,7 млн слушателей на Яндекс. Музыке. Главный по припевам в поп-музыке, исполнитель хитов X.O и Coco L’Eau.
У блогера Андрея Глазунова 2 миллиона подписчиков в инстаграм. Он стал известен благодаря своим юмористическим скетчам.
Ранее Герман объявил, что готов выставить полностью медийный состав на Кубок России.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе»
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