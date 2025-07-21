4

Рэпер The Limba и блогер-миллионник Глазунов сыграют за «Амкал» в Кубке России

Герман объявил о подписании The Limba и Андрея Глазунова на матч с «Квантом».

«Первые трансферы под Кубок России», – написал президент «Амкала».

«Амкал» в первом раунде FONBET Кубка Росси сыграет с «Квантом».

The Limba – певец, 3,7 млн слушателей на Яндекс. Музыке. Главный по припевам в поп-музыке, исполнитель хитов X.O и Coco L’Eau.

У блогера Андрея Глазунова 2 миллиона подписчиков в инстаграм. Он стал известен благодаря своим юмористическим скетчам.

Ранее Герман объявил, что готов выставить полностью медийный состав на Кубок России.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе»
logoГерман Эль Класико
logoКвант
logoWinline Медиалига
logoFONBET Кубок России
logoАмкал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маврин ответил директору «Кванта» по поводу хайпа в «Амкале»: «Че за Лев этот тигр! Пусть спокойно идут на 69-м месте и осваивают госбюджет»
3519 июля, 17:08
«Пригласить можно Снуп Догга и Майкла Джексона, но сыграют ли они? Я не верю Герману, для него Кубок – инструмент для хайпа». Директор «Кванта» о медийном составе «Амкала»
7219 июля, 15:05
«Амкал» пригласил рэпера The Limba, комика Шастуна и блогеров сыграть в Кубке России. Клуб готов выставить полностью медийный состав против «Кванта»
7417 июля, 17:16
Главные новости
Егоров пригласил Смолова в «БроукБойз» для участия в Кубке России: «Заявляешься за нас, забиваешь 80 в Кубке и догоняешь Дзюбу»
5сегодня, 19:12
Президент «Амкала» пригласил Овечкина принять участие в Кубке России. Хоккеист отказал
17сегодня, 18:02
Рэпер The Limba о матче за «Амкал» в Кубке России: «Я точно дубль сделаю»
12сегодня, 17:38
Дьяков о роли в кино: «Мой герой – футболист-подкаблучник, жену играет Люся Чеботина. Она настаивает на переходе в «Валенсию», а родители хотят, чтобы он остался»
59сегодня, 16:18
«Броуки» сыграют в Орехово-Зуево, 2Drots – на «Москвиче». Расписание матчей медийных команд в первом раунде FONBET Кубка России
2сегодня, 15:42
Дьяков о мечте выиграть ЛЧ с «Ювентусом»: «Это верхушка айсберга, ха-ха. Я не из тех, кто просто мечтает быть тренером в РПЛ»
29сегодня, 14:46
«Когда у лиги такой бюджет и матчи в «Лужниках», должна быть субординация. МФЛ пытается стать добрее». Дьяков об Осипове
сегодня, 13:22
Защитник ФК «10» Иванов покинул клуб
сегодня, 12:50
«Мы точно не близки к этой истории». Президент Медиалиги Осипов опроверг появление ставок на турнир
сегодня, 11:38
В Winline Медиалиге с 2026 года могут появиться ставки
сегодня, 09:24
Ко всем новостям
Последние новости
Агент отстраненного Писарского о тренировках со СКА: «Если окажется, что он сможет выступать только в Медиалиге – будем играть там»
822 июля, 18:03
Писарский тренируется со СКА Басты из Медиалиги
1422 июля, 15:45
Дмитрий Егоров: «Не понимаю, почему считают, что в футболе не должны ругаться матом»
1021 июля, 19:08
«Броуки» не сыграют в Орле в первом раунде Кубка России. Клуб хочет провести матч в «Лужниках»
421 июля, 12:12
«Нам предлагали привезти Давидса, Матерацци или Куарежму. Представители Рикарду озвучили цену на два дня – 50 тысяч долларов». Подберезкин о трансферах «СиндЕката»
120 июля, 19:05
Игнатенко вернулся в «Авангард». В марте его не пустили на матч сборной России из-за нарисованного на голове логотипа Lit Energy
16 июля, 18:07
DMedia вылетел из Кубка Беларуси. Медиафутбольный клуб проиграл «Гомелю» в 1/16 финала
212 июля, 17:32
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
3 июля, 06:25Киберспорт
Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью
35 июля, 17:48Видео
30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»
65 июля, 13:08