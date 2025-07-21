Рэпер The Limba и блогер-миллионник Глазунов сыграют за «Амкал» в Кубке России

Герман объявил о подписании The Limba и Андрея Глазунова на матч с «Квантом».

«Первые трансферы под Кубок России», – написал президент «Амкала ». «Амкал» в первом раунде FONBET Кубка Росси сыграет с «Квантом». The Limba – певец, 3,7 млн слушателей на Яндекс. Музыке. Главный по припевам в поп-музыке, исполнитель хитов X.O и Coco L’Eau. У блогера Андрея Глазунова 2 миллиона подписчиков в инстаграм. Он стал известен благодаря своим юмористическим скетчам. Ранее Герман объявил, что готов выставить полностью медийный состав на Кубок России.