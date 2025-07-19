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  • «Пригласить можно Снуп Догга и Майкла Джексона, но сыграют ли они? Я не верю Герману, для него Кубок – инструмент для хайпа». Директор «Кванта» о медийном составе «Амкала»
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«Пригласить можно Снуп Догга и Майкла Джексона, но сыграют ли они? Я не верю Герману, для него Кубок – инструмент для хайпа». Директор «Кванта» о медийном составе «Амкала»

Директор «Кванта» прокомментировал планы «Амкала» сыграть медийным составом.

«Амкал» и «Квант» встретятся в 1-м раунде FONBET Кубка России. Ранее президент медиафутбольной команды Герман Эль Класико заявил, что планирует включить в состав рэпера The Limba, комика Антона Шастуна и других знаменитостей.

«Амкал» хайпует. Планировать сыграть интернет-знаменитостями – это не значит точно сыграть. Пригласить можно кого угодно: Месси, Мбаппе, ван Бастена, Снуп Догга и даже Майкла Джексона. И ведь формально это будет правдой – покажут сообщения с приглашениями. Но сыграют ли они? Это уже совсем другая история.

Вот Герман говорит, что большая группа футболистов основной команды не сможет сыграть – и это тоже правда. Мы все знаем, что в заявке «Амкала» числится 30-40 человек. Но на матч Кубка можно заявить лишь 18. Все, что говорит Герман, можно расценивать как «случится» или «не случится».

Кубок России – самый престижный и массовый турнир в нашей стране. Для клубов РПЛ – это работа. Для таких клубов, как «Квант», участие в турнире – это честь. Для сотен тысяч пацанов, играющих на области или в третьей лиге – это мечта. А для господина Попкова – инструмент для хайпа и привлечения внимания.

Герман сказал, что «Амкал» приглашают в Кубок России ради шоу и привлечения внимания? Есть какие-то документальные подтверждения, что его команду зовут именно для шоу? Это просто влажные фантазии Попкова. Пусть покажет письмо из РФС, где будет сказано: «Господин Герман Попков, нам не хватает шоу в футболе, поэтому приглашаем вашу команду для участия». Есть такая бумага? Нет. И не будет.

Я абсолютно не сомневаюсь, что у «Амкала» выйдет максимально боевой состав. Я с уважением отношусь к главному тренеру Виталию Панову – это очень грамотный и амбициозный специалист. Для него Кубок России – серьезный турнир, а не балаган. Он сделает все, чтобы на поле вышел оптимальный и боевой состав.

Я не верю ни единому слову Германа. Говорить можно что угодно, но в итоге будет так: одна знаменитость не пройдет УМО, вторая не сможет приехать из-за неудобной даты, третья откажется в последний момент. А потом Герман прислушается к футболистам, которые скажут: «Давайте дадим бой в Кубке». Послушает Виталия Панова – а в нем я нисколько не сомневаюсь. И под грузом давления выйдет играть с «Квантом» максимально боевым составом.

Мы сейчас читаем слова президента «Амкала»: просто хохочем над его потугами привлечь внимание не к футболу, а к своей персоне. Идет хайповая, но абсолютно неуважительная информационная подготовка к такому турниру, как Кубок России. А мы же готовимся к игре с сильным соперником. Теперь от Попкова ждем только одного: дату, место и время матча», – заявил Лев Березнер.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Салават | Кутак Медиа»
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