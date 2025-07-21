Стал известен формат осеннего Кубка Лиги. В нем примут участие 24 команды
Николай Осипов озвучил формат WINLINE Кубка Лиги.
Команды разделятся на на две сетки.
Первая сетка состоит из 8 команд, которые сформируются из медийных и спортивных показателей. Они поделятся на 2 группы: 1-2 места выйдут напрямую плей-офф, 3-4 опустятся во вторую сетку.
Вторая сетка включает в себя оставшиеся команды, которые будут играть по 2 матча – один дома, другой на выезде. Проигравшие команды вылетают.
Жеребьевка нового сезона пройдет 14 августа в Парке Горького. Кубок Лиги стартует 30 августа.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
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