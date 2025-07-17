Кубок Лиги стартует 30 августа

Стала известна дата начала WINLINE Кубка Лиги.

Турнир начнется 30 августа. О формате проведения пока неизвестно.

В Кубке Лиги сыграют участники шестого сезона Медиалиги и несколько новичков: «Анжи », Unwanted Boys, «Народная Команда », FC Vibe и «Альтерон».

Турнир пропустят Rocket Team, «Рома» и «Тандем». Клубы объявили о приостановке деятельности.

«Амкал » является действующим обладателем Кубка Лиги.

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