Кубок Лиги стартует 30 августа
Стала известна дата начала WINLINE Кубка Лиги.
Турнир начнется 30 августа. О формате проведения пока неизвестно.
В Кубке Лиги сыграют участники шестого сезона Медиалиги и несколько новичков: «Анжи», Unwanted Boys, «Народная Команда», FC Vibe и «Альтерон».
Турнир пропустят Rocket Team, «Рома» и «Тандем». Клубы объявили о приостановке деятельности.
«Амкал» является действующим обладателем Кубка Лиги.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал WINLINE Медиалиги
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