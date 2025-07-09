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  • «Бедолагам предлагают сыграть при полных трибунах, но лошки просят 5 млн. Видимо, боятся опозориться». Экс-капитан «Амкала» Сибскана о требованиях «Кванта»
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«Бедолагам предлагают сыграть при полных трибунах, но лошки просят 5 млн. Видимо, боятся опозориться». Экс-капитан «Амкала» Сибскана о требованиях «Кванта»

Сибскана ответил на высказывание директора «Кванта» об «Амкале».

«##### [зачем] такие клубы, как «Квант», нужны в проффутболе? В прошлом году 5 игроков РФС отстранил за ставки, причем там был минимум один, который ###### [ставил] на поражения своей команды.

Нынче «Квант» позорится на дне дивизиона Б Второй лиги. 0 побед и всего 7 забитых мячей в 14 играх – очевидно, как лошки нудные играют. Пора прикрыть эту конторку, пусть на область играют, а бабки лучше в детские школы вложите.

И вот «Амкал» предлагает этим бедолагам сыграть кубковый матч в Красноярске, при полных трибунах в настоящей футбольной атмосфере (а не как это происходит в Обнинске).

Причем предлагается оплатить перелет и проживание – просто приедь и поиграй в футбол с кайфом. Но эти лошки просят 5 миллионов. Ахаха, им че, на ставки денег не хватает или че? Причем матч на родном стадионе тоже не особо желают проводить, видимо, сильно боятся опозориться и влететь «Амкалу» с разгромным счетом», – написал экс-капитан «Амкала».

В первом раунде Фонбет Кубка России «Амкал» встретится с «Квантом».

Директор обнинского клуба Лев Березнер отказался от предложения «Амкала» перенести матч в Красноярск. Партнер «Амкала» был готов оплатить расходы «Кванта», но клуб потребовал пять миллионов рублей. От предложения сыграть на домашнем стадионе в Обнинске команда из Второй Лиги тоже отказалась.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Сибсканы
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