Николай Осипов: «Этот год будет рекордным для клубов Медиалиги в Кубке России»

Николай Осипов считает, что в этом году медиаклубы обновят рекорд в Кубке России.

Ранее генсек РФС Максим Митрофан заявил , что медиакоманды могут не допустить до участия в Фонбет Кубке России.

«Я так понимаю, что это проблема на стороне РФС, связанная с определенными регламентационными моментами. Мне о ней неизвестно, мы ее устранить точно не сможем. Это, так скажем, что-то внутри регламента или еще чего-то РФС.

Видел это интервью. Кажется, что Максим Львович и коллеги смогут решить эту проблему. Иначе бы, мне кажется, он не озвучивал бы, что прежняя квота, которая существовала от медиалиги, по-прежнему в силе. Думаю, что это абсолютно решаемая проблема. Ни разу не сомневаюсь в коллегах из РФС.

Очень здорово, что и в этом году команды Медиалиги примут участие в Кубке России. Понимая состав, который гипотетически там может оказаться, у меня есть четкое убеждение, что этот календарный год будет рекордным по степени прохода клубов Медиалиги по турнирной сетке.

Верю в наших и в то, что РФС способен уладить появившееся недоразумение в плане того, о чем говорил Максим Львович. Не испытываю сомнений, что клубы лиги примут участие», – сказал президент Winline Медиалиги .

Напомним, медиакоманды доходили до 4-го раунда Пути регионов Кубка России. В 2023 году 2Drots вылетели в этой стадии от «Химок» (0:2), в 2024 году «Амкал » в этой же стадии проиграл «Алании » (0:1).