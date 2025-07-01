Экс-тренер Chertanovo Инстасамки Щербак возглавил «Иртыш»

Владимир Щербак – главный тренер «Иртыша».

Ранее 55-летний специалист работал в медиафутболе.

В конце 2024-го тренер возглавил ФК «10», но был уволен после трех месяцев работы.

Щербак руководил Chertanovo в шестом сезоне Winline Медиалиги , президентами которого являются Инстасамка и Олег Moneyken. Клуб занял последнее место в группе, одержав две победы в шести матчах.

«Иртыш » выступает во Второй Лиге А зоне «Серебро».

«Мой ##### слоняра #####, мой бродяга #####. Это ###### реальный типсон. Пока не знаю, как его зовут». Moneyken о тренере Chertanovo Щербаке