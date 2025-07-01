Экс-тренер Chertanovo Инстасамки Щербак возглавил «Иртыш»
Владимир Щербак – главный тренер «Иртыша».
Ранее 55-летний специалист работал в медиафутболе.
В конце 2024-го тренер возглавил ФК «10», но был уволен после трех месяцев работы.
Щербак руководил Chertanovo в шестом сезоне Winline Медиалиги, президентами которого являются Инстасамка и Олег Moneyken. Клуб занял последнее место в группе, одержав две победы в шести матчах.
«Иртыш» выступает во Второй Лиге А зоне «Серебро».
«Мой ##### слоняра #####, мой бродяга #####. Это ###### реальный типсон. Пока не знаю, как его зовут». Moneyken о тренере Chertanovo Щербаке
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Иртыша»
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