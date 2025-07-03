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22 тысячи билетов продано на финал МФЛ-6 в «Лужниках». Ожидается выступление секретного гостя

Более 20 тысяч билетов продали на финал шестого сезона Winline Медиалиги.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что на решающий матч МФЛ-6 реализовано уже 22 тысячи билетов.

На игре, которая пройдет в «Лужниках», ожидается шоу-программа, в рамках которой выступят участники объединения Viperr Kai Angel и 9mice. Также ожидается участие секретного гостя.

В финале шестого сезона Медиалиги 5 июля встретятся «Амкал» и «БроукБойз». Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Броуки» являются действующими чемпионами МФЛ.

Перед финалом состоится игра за 3-е место между ФК «10» и «СиндЕкатом».

Ранее Медиалига проводила в «Лужниках» финал третьего сезона, который посетили 21 643 зрителя. Финал пятого сезона между 2Drots и «БроукБойз» посетили 27 472 человек на «ВЭБ Арене».

Рекорд МФЛ принадлежит финалу Кубка Лиги между «Амкалом» и 2Drots на «Газпром Арене» – 30 322 зрителя.

«Броуки» и «Амкал» – в финале Медиалиги! Сыграют в «Лужниках» и в Кубке России

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoФК 10
logoАмкал
logoДмитрий Егоров
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logoЛужники
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoСиндЕкат
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