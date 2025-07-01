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  • Дмитрий Егоров: «Надо меньше нервничать из-за Медиалиги и сосредоточится на «Броуках». Мне должно быть плевать на то, какие шоу выходят и как все работает»
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Дмитрий Егоров: «Надо меньше нервничать из-за Медиалиги и сосредоточится на «Броуках». Мне должно быть плевать на то, какие шоу выходят и как все работает»

Дмитрий Егоров рассказал о своем отношении к медиафутболу.

«Для нас было ключевым понять, хотим ли мы дальше участвовать в медиафутболе. Хотим ли мы видеть новых себя. Хотим ли мы запрятать все эти эмоции и обновляться, обновлять стратегию.

Мы понимаем, что когда этот ком набирает большие обороты, когда ты становишься озлоблен на всех, то ты от этого ничего не получишь. Как и в жизни любого человека. Мы видим это в кино. Когда человек чем-то недоволен и борется за какую-то правду, он все больше себя накручивает и это чаще всего заканчивается чем-то трагичным.

У меня этот ком спал. Я теперь прекрасно понимаю, что нам делать дальше, как развиваться, в том числе мне. Надо меньше нервничать из-за Медиалиги и сосредоточится на «Броуках». МФЛ – это не мой проект, а других людей. Мне должно быть плевать на то, какие шоу выходят, как все работает, кто судит.

Нужно сосредоточиться на своем клубе. Если критиковать, то свой клуб. Если заниматься делами, то своими, а не лиги. Нужно развивать себя как творческую единицу. Возможно, пропускать матчи в угоду своего развития и не быть зацикленным на медиафутболе. Я хочу делать больше помимо медиафутбола в новых сезонах», – сказал президент «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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