Кушанашвили нанесет первый удар по мячу в финале Медиалиги

Отар Кушанашвили откроет финал шестого сезона Winline Медиалиги.

«Кажется, именно я произведу первый удар в день финала! Ну а кто еще?! Месси далеко, Спилберг стар, Иосиф Бродский не с нами, Тимберлейк не успевает – у него турне, МЕЛАДЗЕ отмечает 60. Остаюсь я, наставник Басты, кумир Азамата, аннигилятор раковой опухоли, компас Димы Егорова и советник Кортавы И Осипова по стратегическим вопросам», – рассказал телеведущий в беседе с корреспондентом Спортса ’’ Ильей Ковалевым.

Финал шестого сезона Медиалиги пройдет на стадионе «Лужники» 5 июля в 19:00.