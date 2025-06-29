Кушанашвили нанесет первый удар по мячу в финале Медиалиги
Отар Кушанашвили откроет финал шестого сезона Winline Медиалиги.
«Кажется, именно я произведу первый удар в день финала! Ну а кто еще?! Месси далеко, Спилберг стар, Иосиф Бродский не с нами, Тимберлейк не успевает – у него турне, МЕЛАДЗЕ отмечает 60. Остаюсь я, наставник Басты, кумир Азамата, аннигилятор раковой опухоли, компас Димы Егорова и советник Кортавы И Осипова по стратегическим вопросам», – рассказал телеведущий в беседе с корреспондентом Спортса’’ Ильей Ковалевым.
Финал шестого сезона Медиалиги пройдет на стадионе «Лужники» 5 июля в 19:00.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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