«Амкал» фаворит в матче с «Десяткой». В процентом соотношении – 90 на 10». Маврин о шансах в полуфинале
Василий Маврин оценил шансы «Амкала» и ФК «10» в полуфинале Winline Медиалиги.
– Кто фаворит в матче «Амкала» и ФК «10»?
– «Амкал»! В процентом соотношении – 90 на 10.
Мы уверены в себе! Если мы выиграем первый матч, то на второй, после ЦСКА, выйдем с сигаретой и уверенно докатим до победы.
Без негатива. Со всей любовью к «Десятке». Сojones [яйца – Спортс’‘] приготовьте, если они у вас есть, – сказал хавбек «Амкала».
«Амкал» сыграет с ФК «10» в полуфинале шестого сезона Медиалиги. Первый матч пройдет в воскресенье на большом поле стадиона «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Влажный Футбол»
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