«Амкал» фаворит в матче с «Десяткой». В процентом соотношении – 90 на 10». Маврин о шансах в полуфинале

Василий Маврин оценил шансы «Амкала» и ФК «10» в полуфинале Winline Медиалиги.

– Кто фаворит в матче «Амкала» и ФК «10»?

– «Амкал»! В процентом соотношении – 90 на 10.

Мы уверены в себе! Если мы выиграем первый матч, то на второй, после ЦСКА, выйдем с сигаретой и уверенно докатим до победы.

Без негатива. Со всей любовью к «Десятке ». Сojones [яйца – Спортс ’‘] приготовьте, если они у вас есть, – сказал хавбек «Амкала ».

«Амкал» сыграет с ФК «10» в полуфинале шестого сезона Медиалиги . Первый матч пройдет в воскресенье на большом поле стадиона «Москвич».