Вячеслав Фетисов: «Овечкин – великий спортсмен и большой патриот России. Нам надо уметь раскручивать своих героев, как в НХЛ»

Вячеслав Фетисов высказался о популярности Александра Овечкина.

По данным опроса «Рейтинга Букмекеров», Александр Овечкин стал самым узнаваемым российским спортсменом в 2024 году. Его вспомнили 17,4% россиян.

«Овечкин сейчас самый популярный российский спортсмен – это естественно. Вся наша страна переживала, болела за него и желала, чтобы он побил рекорд Гретцки.

Телевидение, интернет, газеты – все писали о Саше. Не знаю, кто из наших спортсменов мог бы сравниться с Овечкиным по узнаваемости сейчас.

Нам надо уметь раскручивать своих героев, как это умеют в НХЛ. Рекорд, на который шел Саша, привлек особое внимание к нему.

Овечкин – великий спортсмен и большой патриот России. Все сложилось воедино, поэтому его и знают многие в стране», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.