Вячеслав Фетисов: «Овечкин – великий спортсмен и большой патриот России. Нам надо уметь раскручивать своих героев, как в НХЛ»
Вячеслав Фетисов высказался о популярности Александра Овечкина.
По данным опроса «Рейтинга Букмекеров», Александр Овечкин стал самым узнаваемым российским спортсменом в 2024 году. Его вспомнили 17,4% россиян.
«Овечкин сейчас самый популярный российский спортсмен – это естественно. Вся наша страна переживала, болела за него и желала, чтобы он побил рекорд Гретцки.
Телевидение, интернет, газеты – все писали о Саше. Не знаю, кто из наших спортсменов мог бы сравниться с Овечкиным по узнаваемости сейчас.
Нам надо уметь раскручивать своих героев, как это умеют в НХЛ. Рекорд, на который шел Саша, привлек особое внимание к нему.
Овечкин – великий спортсмен и большой патриот России. Все сложилось воедино, поэтому его и знают многие в стране», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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