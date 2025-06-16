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Фетисов не считает, что у нынешних спортсменов нет мотивации пахать: «Они же не земледельцы. Если Овечкин в 39 лет имеет все блага, старается, бьет рекорды, о чем говорить?

Вячеслав Фетисов не считает, что у нынешних спортсменов нет мотивации пахать.

«У нынешних спортсменов нет мотивации пахать? Они же не земледельцы, чтобы пахать. Разве спортсмены стараются только за блага, а не за звания, медали и чемпионства? Нет такого, что у них все есть и они не стараются.

Все спортсмены разные: одни стараются, другие – нет. Блага здесь никакой роли не играют. Не вижу разницы в нынешнем поколении спортсменов и моем. Если Овечкин в 39 лет имеет все блага, который может представить себе любой человек, старается, бьет рекорды, о чем говорить?

Если спортсмен хочет быть великим, он должен расставить приоритеты, тренироваться больше всех, играть и соревноваться», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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