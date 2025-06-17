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Райзен и стример Nix прошли 100 тысяч шагов без еды и воды в Майами

Президент «БроукБойз» Райзен и стример Nix выполнили сложнейший челлендж.

Они преодолели 100 тысяч шагов без воды и еды.

Блогеры шли по Майами, где температура воздуха превышала 30 градусов.

«Все, ребят, мы это сделали. Я выпил бутылочку воды и бутылочку сока. Больше я ничего не хочу. Я только хочу восстановиться и все. Чувствую себя не прям топ, конечно, но все прошло замечательно. Спасибо всем, кто следил. До новых заходов», – сказал Райзен. 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Райзена
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