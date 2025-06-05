Станос: «Надеюсь, «Десятке» помогут дойти до финала. Там встретимся»
– Следующий соперник – «СиндЕкат». Как тебе эта команда?
– Я так особо о них ничего не знаю. Видел их матч с «Десяткой», очень хорошо играют.
– Их называют сенсацией, от них никто не ожидал…
– Я думал, Азамат – сенсация…
– Победа «литов» для Азамата сенсация, он не ожидал, что вы выиграете.
– (Молчит).
– Арс сказал, что хотел бы в финале сыграть с «Десяткой».
– Это неосуществимо, я думаю. Они не выйдут в финал. Им же «Амкал» надо будет пройти. Или 2Drots. Ну 2Drots еще можно пройти, а вот с «Амкалом» будут проблемы.
А так, было бы прикольно пересечься с «Десяткой». Надеюсь, помогут им до финала дойти, там встретимся, – сказал один из руководителей Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Lit Energy вышел в 1/4 финала МФЛ-6, обыграв Rocket Team в серии буллиталити (0:0, 3:1 Б). В четвертьфинале команда Михаила Литвина сыграет с «СиндЕкатом».