Станос: «Надеюсь, «Десятке» помогут дойти до финала. Там встретимся»

Станос сомневается, что ФК «10» выйдет в финал шестого сезона Winline Медиалиги.

– Следующий соперник – «СиндЕкат». Как тебе эта команда?

– Я так особо о них ничего не знаю. Видел их матч с «Десяткой», очень хорошо играют.

– Их называют сенсацией, от них никто не ожидал…

– Я думал, Азамат – сенсация…

– Победа «литов» для Азамата сенсация, он не ожидал, что вы выиграете.

– (Молчит).

– Арс сказал, что хотел бы в финале сыграть с «Десяткой».

– Это неосуществимо, я думаю. Они не выйдут в финал. Им же «Амкал» надо будет пройти. Или 2Drots. Ну 2Drots еще можно пройти, а вот с «Амкалом » будут проблемы.

А так, было бы прикольно пересечься с «Десяткой». Надеюсь, помогут им до финала дойти, там встретимся, – сказал один из руководителей Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса ’’ Екатерине Бурделовой.

Lit Energy вышел в 1/4 финала МФЛ-6, обыграв Rocket Team в серии буллиталити (0:0, 3:1 Б). В четвертьфинале команда Михаила Литвина сыграет с «СиндЕкатом».