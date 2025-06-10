Дмитрий Егоров: «Я не могу гарантировать, что «Броуки» будут и дальше участвовать в медиафутболе. Партнеры глянут – просмотров маловато»

Дмитрий Егоров не уверен, что «Броуки» будут дальше участвовать в медиафутболе.

«Я не могу гарантировать, что «Броуки » будут участвовать в медиафутболе дальше. Не могу гарантировать, что партнер будет выделять те же средства, что и сейчас. Хотя они меньше, чем у конкурентов.

Партнеры зайдут, а просмотров маловато. Понятно, что все в основном выдается на футбольный процесс. Но нам надо успеть расшириться до того момента, пока люди, которые дают деньги, не схлопнутся.

Потому что различные спонсорские контракты клубов внутри лиги, мне кажется, превышают бюджет самой лиги раз в пять. Я примерно считал – где-то больше миллиарда различные спонсоры тратят на то, чтобы команды существовали в Медиалиге.

Мы все видели, что закончилась «Родина Медиа », как только благодаря связям Зуева получил контракт «Титан », видим, что Камил Гаджиев говорит о возможном закрытии.

Мы каждый день с этим сталкиваемся. От Rocket Team отказался букмекер, хотя они не играют на тот бюджет, который у них есть», – рассказал президент «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.