«Спасибо, что не про лабубу». Карпин – на вопрос о медиафутболе

Валерий Карпин дал понять, что из Winline Медиалиги невозможно попасть в сборную.

– Реально ли попасть из Медиалиги в сборную? Просматриваете ли вы их игроков?

– Спасибо, что не про лабубу. Задайте себе этот вопрос сами. Сколько футболистов из Медиалиги попали в Премьер-лигу какой-то страны? Хоть одного знаете?

– В «Сморгони» есть...

– В России таких знаете? Кто-то из ФНЛ в сборной играет? Вот вам и ответ, – передает слова главного тренера сборной России корреспондент Спортса’‘ Никита Касымов.