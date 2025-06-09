«Спасибо, что не про лабубу». Карпин – на вопрос о медиафутболе
Валерий Карпин дал понять, что из Winline Медиалиги невозможно попасть в сборную.
– Реально ли попасть из Медиалиги в сборную? Просматриваете ли вы их игроков?
– Спасибо, что не про лабубу. Задайте себе этот вопрос сами. Сколько футболистов из Медиалиги попали в Премьер-лигу какой-то страны? Хоть одного знаете?
– В «Сморгони» есть...
– В России таких знаете? Кто-то из ФНЛ в сборной играет? Вот вам и ответ, – передает слова главного тренера сборной России корреспондент Спортса’‘ Никита Касымов.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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