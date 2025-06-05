«Я почувствовал себя клоуном». Арс о нереализованном буллите в 1/8 финала МФЛ-6

Арсен Айрапетян поделился эмоциями после победы над Rocket Team в 1/8 финала МФЛ.

– Ты очень расстроился, когда не забил буллит.

– С буллитами это была окончательная точка, я больше не подойду. Я почувствовал себя клоуном, все, хватит. Буду только играть, а буллиты пусть другие бьют.

– Вы опять довели до серии буллиталити. Как так получилось?

– Против нас играла не команда дурачков, там два игрока сборной России, Барсов всю карьеру в ФНЛ провел, Базелюк… Кто-то думал, что мы выйдем, забьем три и уйдем?

– Ваш следующий соперник – «СиндЕкат». Как тебе они?

– К ним уважение. Я болел за них в матче с ФК «10», но судья сказал свое слово. Он все увидел за два повтора, когда ни один человек в мире не понял, что там произошло.

– Как думаешь, Lit Energy – самая сильная команда МФЛ?

– Одна из сильнейших команд Медиалиги . Кто еще? 2Drots никогда нельзя выкидывать, «Десятка», «Амкал », «Броуки », мы. «СиндЕкат» не могу назвать топом, но они подкрадываются.

В финале хочу сыграть с ФК «10», у нас незаконченная история, – сказал хавбек Lit Energy корреспонденту Спортса ’’ Екатерине Бурделовой.

Lit Energy вышел в 1/4 финала Winline МФЛ-6, обыграв Rocket Team в серии буллиталити (0:0, 3:1 Б). В четвертьфинале команда Михаила Литвина сыграет с «СиндЕкатом».