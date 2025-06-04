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Блогер АртПо купил вип-билет на финал ЛЧ за миллион рублей: «Встретил Ковальчука, Леманна, Чеха. Все звезды круто общались, но был один токсик»

АртПо рассказал о поездке на финал Лиги чемпионов и билете за миллион рублей.

«Билет вышел очень дорогим, потому что это вип-место. Я хотел показать аудитории, как выглядит випка на финале Лиги чемпионов. Потому что вывеска – неинтересная.

Если бы я покупал билет заранее, он стоил бы около 800 тысяч. Перекупы предлагали мне вариант примерно за 1,2 млн. Но я купил на Ticombo – сервисе, где люди продают свои билеты. Я рисковал, ведь у продавца не было отзывов.

Дорога в Мюнхен была сумасшедшей. 26 мая в обед мы вылетели из Москвы в Доху. 27-го в 9 утра были в Мадриде. Через три дня, 30 мая, вылетели в Мюнхен. Получилось дорого: виза – 110 тысяч, перелет до Мадрида – 52, в Мюнхен – еще 20.

Обратный билет в Москву через Стамбул – 50. Плюс проживание – еще 60 тысяч на каждого за два города. Еще были расходы на питание, такси, экскурсию в Мадриде на «Бернабеу». Итог – примерно 1,5 миллиона (включая билет).

Оказалось, что с вип-билетом за миллион рублей я буду сидеть за воротами. За теми, в которых в первом тайме играл Ян Зоммер. 

Зато я мог перемещаться по всей вип-зоне, был доступ к ресторану. Перед матчем я, конечно, отправился к еде. Я проголодался и очень хотел пить. Наверное, только я брал не пиво, а пепси без сахара. Раз десять подходил к бармену – он уже сам наливал, даже не спрашивая меня. Лимитов не было, я газовал.

После матча я пошел к вип-выходам. Там я встретил Йенса Леманна. Он подошел такой радостный, видимо, чуть-чуть градус поднял: «Где тут выход?» С ним был Петер Чех. Там же встретил Илью Ковальчука, сказал ему: «До свидания». И кулачок дал. Он мне такой: «Хвича – зверь».

Все звезды круто общались, но был один токсик. Имя не скажу, ультралегенда, играл в РПЛ. Он отказался расписываться на моей футболке с первой попытки. Пришлось его ловить на выходе. Хотите узнать его имя – смотрите видео с финала у меня на канале», – рассказал блогер Спортсу’‘.

Я купил билет на финал ЛЧ за миллион рублей

АртПо купил билет за миллион, Федос в соцсетях IShowSpeed (35 млн подписчиков). Медиафутбол на финале ЛЧ

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoЛига чемпионов УЕФА
АртПо
logoИлья Ковальчук
logoЙенс Леманн
logoПетр Чех
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