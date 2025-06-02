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Федос попал в сторис IShowSpeed на финале ЛЧ. У блогера 35 млн подписчиков

Федос рассказал про попадание в инстаграм блогера-суперзвезды IShowSpeed.

Это случилось на финале Лиги чемпионов. Звезда «Амкала» Федос (Федор Маслов) оказался поблизости от IShowSpeed на «Альянц Арене». IShowSpeed (настоящее имя – Даррен Уоткинс) – один из самых популярных блогеров мира, получил известность в основном благодаря провокационному поведению. 

«Два дня подряд видел IShowSpeed. Первый раз издалека – вчера на матче легенд. Это было что-то невероятное. Чтобы вы понимали, это команда Фигу, Матеуса, Матерацци, Ван дер Сара, Чеха, Иньесты. IShowSpeed играл в команде Матерацци – я просто охренел тогда: на всех этих звездах рос я, а играет 20-летний чувак, даже не футбольный блогер, а стример. Говорю с пониманием его крутости и респектом за достижения. У человека 35 миллионов подписчиков в инстаграме – какие-то невероятные цифры. Он был артистичный: когда пробивал выше ворот – негодовал и бил себя по голову.

Сегодня прихожу (на стадион). У нас были очень хорошие места по центру. Начинаю снимать стадион по кругу и вдруг понимаю, что он сидит над нами – через два ряда. Это был шок. Рядом с нами сидел еще бразилец Дунга, но его особо никто не узнавал. А к Спиду пытались прорваться люди, дети для фото, но Спид не обращал внимание. Рядом с ним были охранники – объясняли, что сфоткаться не получится. Мы поняли, что подходить бессмысленно.

В какой-то момент я повернулся, снимал его. Вдруг он тоже достает телефон и делает селфи. Я вижу, что он не против, чтобы на этом селфи был я. Помахал рукой, он сфоткал. Зашел к нему в инсту – сторис не было. Проходит минут 15-20, мне пишет Дамир Трегулов (нападающий «Амкала» – Спортс’’). Говорит: «Ты на международном уровне. С ума сойти!» Скидывает этот скрин, который я запостил себе в телеграм.

Честно говоря, я был прямо взбудоражен. Меня подзавело то, что я реально попал в инстаграм к человеку, у которого 35 миллионов подписчиков. IShowSpeed начал стримить, рассказывал о матче, периодически эмоционировал, но не орал. Минут за 10 до конца первого тайма он ушел и больше не появлялся. Вот так все было. Очень круто!» – рассказал игрок «Амкала» Спортсу’‘.

АртПо купил билет за миллион, Федос в соцсетях IShowSpeed (35 млн подписчиков). Медиафутбол на финале ЛЧ

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logo«Федос» Федор Маслов
logoЛига чемпионов УЕФА
logoWinline Медиалига
logoДамир Трегулов
Даррен «IShowSpeed» Уоткинс
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