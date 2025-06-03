Панов о хет-трике Шаха: «Я рад за него. Парень не справлялся из-за большого давления»
Виталий Панов рад, что Шах наконец забил за «Амкал».
«Шаха прорвало, молодец. Рано или поздно это должно было случиться. На него оказывалось большое давление. Парень не справлялся. Мы с ним перед игрой индивидуально разговаривали.
Я рад за него. Он забил хорошие, важные мячи. Нужно отдать должное Васе Маврину, который мог сам решать в этих ситуациях, особенно с первым голом. Но он отдал передачу, потому что понимал, что для Шаха это очень важно. Я благодарен Васе за такое», – рассказал главный тренер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.
В 7-м туре Winline Медиалиги Шахриер Жабборов сделал хет-трик в игре против «Банки» (5:0). Это были первые голы нападающего «Амкала» в МФЛ.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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