«Эгриси» обыграл «Рому» и пробился в плей-офф МФЛ-6. Команда Ромароя вылетела

«Рома» уступила «Эгриси» в 7-м туре Winline Медиалиги.

«Эгриси» гарантировал себе третье место в группе A и пробился в плей-офф.

«Рома» после поражения не сможет подняться выше четвертого места и покидает турнир.

1 июня, воскресенье

Winline Медиалиги, 7-й тур

«Рома» – «Эгриси» – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Дражжук (8), 0:2 – Дорохов (27), 1:2 – Лепский (48, с пенальти), 1:3 – Губочкин (49).

«Рома» : Елеференко, Захаров, Сакадеев, Шаулухов, Коломийцев, Косырев, Гайдамак, Фандеев, Симонов, Дато, Гооге.

«Эгриси» : Будковский, Дубухов, Ухтияров, Палажнов, Ушенко, Губочкин, Гаракоев, Акименко, Сменчугов, Григорьев, Дражжук.

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.