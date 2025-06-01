«Эгриси» обыграл «Рому» и пробился в плей-офф МФЛ-6. Команда Ромароя вылетела
«Рома» уступила «Эгриси» в 7-м туре Winline Медиалиги.
«Эгриси» гарантировал себе третье место в группе A и пробился в плей-офф.
«Рома» после поражения не сможет подняться выше четвертого места и покидает турнир.
1 июня, воскресенье
Winline Медиалиги, 7-й тур
Голы: 0:1 – Дражжук (8), 0:2 – Дорохов (27), 1:2 – Лепский (48, с пенальти), 1:3 – Губочкин (49).
«Рома»: Елеференко, Захаров, Сакадеев, Шаулухов, Коломийцев, Косырев, Гайдамак, Фандеев, Симонов, Дато, Гооге.
«Эгриси»: Будковский, Дубухов, Ухтияров, Палажнов, Ушенко, Губочкин, Гаракоев, Акименко, Сменчугов, Григорьев, Дражжук.
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости