Герман: «Шах показывает дай бог 30% от того, что умеет. У него потенциал играть в высшей лиге любой страны»

Герман отметил высокий потенциал форварда Шахриера Жабборова.

«Мне кажется, у Шаха достаточно свободы в «Амкале ». У него потенциал играть в высшей лиге любой страны. Вопрос в адаптации и выполнении требований, которые в тех командах будут еще выше.

Шах может раскрыться еще сильнее. Сейчас он показывает дай бог 30 процентов от того, что умеет. Сложная адаптация, новая страна, требования не только атакующие, но и оборонительные.

Я уверен, что период в «Амкале» идет ему на пользу. Он и у нас выстрелит, и по истечении срока дисквалификации далеко пойдет.

Возможно, он переживает, на него давит мнение общественности, какие-то фразочки. После хорошего перформанса в Абу-Даби все ждут, что он будет по два мяча забивать в каждом матче.

С «Титаном » он отдает голевую передачу, а реакция: «Хм, всего лишь голевая». Он очень полезный игрок и постоянно выходит в старте – это главный показатель», – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.