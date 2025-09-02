  • Спортс


Корш: «С Кузнецовым осталась незаконченная история. Не смог доказать, что способен играть в старте 2Drots. Сейчас, возможно, выпадет шанс доказать все в «БроукБойз»

Иван Коршунов высказался о своем будущем в «БроукБойз».

– Почему выбрал FC Ars?

– Других предложений, которые я бы мог рассмотреть в нижней сетке Кубка Лиги, не было. Неплохие условия, поэтому договорился с ними.

– Какие у тебя договоренности с «Броуками»?

– У меня соглашение до конца сезона, но могу ошибаться и оно было на год. Если на год, то сейчас принадлежу «Броукам», и в перспективе у нас будет диалог по моему возвращению, но точно сказать не могу.

Мне ничего не объясняли. До этого момента мне зарплата не платилась от «БроукБойз», поэтому делаю вывод, что, вероятно, я свободный агент. Хотя они преподносят как аренду, если им так хотелось выставить, то я не против. Даже престижно, что я игрок «БроукБойз».

– Хотелось бы тебе поработать с Кузнецовым в «БроукБойз»?

– С удовольствием. У меня с Викторычем осталась незаконченная история. Не смог доказать ему, что я могу играть в стартовом составе [2Drots] и приносить пользу команде. Сейчас, возможно, выпадет шанс доказать это в другой команде, не в 2Drots, а в «БроукБойз», – сказал Корш в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Коршунов выступал за 2Drots, «Чисто Питер», «БроукБойз» и Krap Team x «Впорядке».

В общей сложности в турнирах WINLINE Медиалиги атакующий полузащитник провел 22 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
