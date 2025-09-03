  • Спортс
17

Президент казахстанского SD Family купит билеты на игру «Кайрат» – «Реал» арбитрам матча Кубка Медиалиги, если его клуб победит

Дидар купит билеты на матч «Кайрат» – «Реал» судьям, если SD пройдет «Альтерон».

«Мы играем в Кубке Лиги в Москве. Нам попался самый сильный соперник из новичков – «Альтерон». В воскресенье ожидается очень сложный матч, так как они долгое время хотели попасть в лигу, отлетать в столь раннем этапе они точно не собираются.

Поэтому у меня нет аргументов против них, но есть предложение к судейской бригаде, которая будет обслуживать матч.

Если мы проходим в следующий этап – от меня билеты на матч «Кайрат» – «Реал Мадрид» (лучшие места) и перелет туда-обратно.

P.S. Как-то надо же прогревать матч. Медиафутбол, живи», – написал президент SD. 

7 сентября состоится ответная игра SD Family и «Альтерона» в 1-м раунде WINLINE Кубка Медиалиги.

В первом матче команда из Казахстана одержала победу со счетом 2:1.

«Кайрат» сыграет в общем этапе Лиги Чемпионов против «Реала» 30 сентября. Матч пройдет в Алматы.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дидара
