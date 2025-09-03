  • Спортс
  • Смолов о чемпионстве с «Краснодаром»: «Первая мысль: «Ну все, я российский футбол прошел, готов и заканчивать»
82

Смолов о чемпионстве с «Краснодаром»: «Первая мысль: «Ну все, я российский футбол прошел, готов и заканчивать»

Федор Смолов вспомнил эмоции после чемпионства с «Краснодаром».

«У меня была возможность за год до этого стать чемпионом с «Динамо». Все зависело от нас, но мы уступили. Было разочарование, плюс мне уже 34 года. Думал, что это был самый реальный шанс, но, видимо, не стану чемпионом.

Я очень этого хотел, но не считал бы, что моя карьера не удалась. Я был абсолютно доволен. Но это было бы вишенкой на торте.

Весной я чувствовал разницу между «Краснодаром» и «Динамо» с точки зрения заточенности на результат. Ближе к концу сезона я понимал: «Эта команда не отдаст». Наверное, «Краснодар» был не с той фееричной игрой, не с тем контролем, не с тем позиционированием себя, но зато с четким убеждением, что мы не пропустим, а свой гол точно забьем. На дистанции это оказалось гораздо важнее.

Когда стал чемпионом, был суперсчастлив. Первая мысль была: «Ну все, я российский футбол прошел, готов и заканчивать», – сказал экс-форвард «Краснодара» в беседе с Евгением Макеевым и Владимиром Лобкаревым.

«Такое ощущение, что Путин приехал – и все пришли встречать». Я был на матче Смолова за «Броуков»

Смолов живет лучшую жизнь: забил в Кубке, запустил новое шоу и даже извинился перед чьей-то мамой из Саратова

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Макей и Кент»
