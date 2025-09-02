«Когда сказали, что у него за травма – я не мог поверить. Ночами не спал». Игрок «Эгриси» Али о фоле на футболисте Chertanovo
Напомним, что в товарищеской игре защитник «Эгриси» Алиасхаб Дубухов нанес тяжелую травму футболисту Chertanovo Дмитрию Молчанову. Нападающий разорвал крестообразные связки, получил перелом берцовых костей, а так же разрыв менисков. Вероятно, футболист пропустит больше года.
После инцидента Chertanovo запросили длительную дисквалификацию для Али. Например, чтобы защитник пропустил столько же, сколько будет восстанавливаться Дмитрий Молчанов.
«У меня не было умысла сломать его. Говорят, что я мстил ему. Зачем? Меня даже не он срубил. Между моментами прошло 20-30 минут.
Я не знаю, справедливо ли пропускать мне столько же игр, сколько будет восстанавливаться Дима Молчанов. Обидно, что так случилось. Это футбол, мы же не в шахматы играем. Надо было его тогда в скафандре выпустить. Для меня лучше жестко стык в стык сыграть, чем за футболку тянуть.
Это несчастный случай. Я ему желаю скорейшего выздоровления. Когда сказали, что у него за травма – я не мог поверить. Я помню, моя нога не была так высоко поднята. Вышло «Кто тут рэф» – там видно, что моя нога идет на уровне мяча, а его колено опускается.
Я не смотрел дебаты, лишний раз нервничать не хотел. Ночами не спал. Писал Ване Мозговому, Кириллу Ларионову, они говорили «Ждем ответа». Когда ехал на игру, думал: «А если сейчас приеду и мне скажут ты дисквалифицирован?» И когда на замену выходил, думал: «А меня сейчас не развернут?» До моего выхода не было ответа, смогу ли я сыграть. Потом смотрю – я в заявке», – сказал защитник «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.