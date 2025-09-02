  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Когда сказали, что у него за травма – я не мог поверить. Ночами не спал». Игрок «Эгриси» Али о фоле на футболисте Chertanovo
0

«Когда сказали, что у него за травма – я не мог поверить. Ночами не спал». Игрок «Эгриси» Али о фоле на футболисте Chertanovo

Игрок «Эгриси» Али прокомментировал травму, которую нанес Дмитрию Молчанову.

Напомним, что в товарищеской игре защитник «Эгриси» Алиасхаб Дубухов нанес тяжелую травму футболисту Chertanovo Дмитрию Молчанову. Нападающий разорвал крестообразные связки, получил перелом берцовых костей, а так же разрыв менисков. Вероятно, футболист пропустит больше года.

После инцидента Chertanovo запросили длительную дисквалификацию для Али. Например, чтобы защитник пропустил столько же, сколько будет восстанавливаться Дмитрий Молчанов.

«У меня не было умысла сломать его. Говорят, что я мстил ему. Зачем? Меня даже не он срубил. Между моментами прошло 20-30 минут.

Я не знаю, справедливо ли пропускать мне столько же игр, сколько будет восстанавливаться Дима Молчанов. Обидно, что так случилось. Это футбол, мы же не в шахматы играем. Надо было его тогда в скафандре выпустить. Для меня лучше жестко стык в стык сыграть, чем за футболку тянуть.

Это несчастный случай. Я ему желаю скорейшего выздоровления. Когда сказали, что у него за травма – я не мог поверить. Я помню, моя нога не была так высоко поднята. Вышло «Кто тут рэф» – там видно, что моя нога идет на уровне мяча, а его колено опускается.

Я не смотрел дебаты, лишний раз нервничать не хотел. Ночами не спал. Писал Ване Мозговому, Кириллу Ларионову, они говорили «Ждем ответа». Когда ехал на игру, думал: «А если сейчас приеду и мне скажут ты дисквалифицирован?» И когда на замену выходил, думал: «А меня сейчас не развернут?» До моего выхода не было ответа, смогу ли я сыграть. Потом смотрю – я в заявке», – сказал защитник «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Молчанов
Алиасхаб Дубухов
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoЭгриси
logoChertanovo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Эгриси» и Unwanted Boys сыграют 6 сентября, Chertanovo и «Апсны» – 7-го. Опубликовано расписание ответных матчей 1-го тура WINLINE Кубка Лиги
1 сентября, 17:30
Moneyken сыграл в нарды, кошка мешала подать угловой. Колоритный выезд Медиалиги в Абхазию
2231 августа, 21:12
Chertanovo разгромило ФК «Апсны» в Сухуме в 1-м туре Кубка Лиги – 3:0. Дебютный матч Медиалиги в Абхазии собрал аншлаг
30 августа, 19:49
Лисицын возглавил «Эгриси». С ним клуб выигрывал бронзу Медиалиги
20 августа, 18:58
Главные новости
Азамат – Панову: «Тогда откуда идет такое поведение Маврина?»
сегодня, 08:54
Корш: «С Кузнецовым осталась незаконченная история. Не смог доказать, что способен играть в старте 2Drots. Сейчас, возможно, выпадет шанс доказать все в «БроукБойз»
вчера, 19:54
Гаранин о медиафутболе: «Результаты в Кубке России показывают уровень Медиалиги. У меня очень хорошая работа с серьезными людьми»
6вчера, 18:33
Дмитрий Кортава: «Прорабатываем возможность проведения матчей грандов медиафутбола в Абхазии»
вчера, 17:54
Станос о посещаемости матчей Lit Energy: «Литвин показал, сколько он может собрать. Дальше он собирал столько, сколько хочет»
вчера, 15:56
Назар о конфликте с Мавриным: «От него были и толчки, и все остальное. Да и ##### уже, я иду домой победителем»
вчера, 09:59
«Полгода и более». Осипов о сроках дисквалификации администратора ФК «10»
вчера, 08:50
Егоров раскритиковал «Банку»: «10 болельщиков на трибуне – над этим нужно работать, а не над скетчами. У вас не рофлоклуб»
21 сентября, 20:20
Болельщики в Абхазии получили премию «Добряк на вайбе» за аншлаг и роскошную атмосферу на матче в Сухуме
251 сентября, 18:30Видео
«Эгриси» и Unwanted Boys сыграют 6 сентября, Chertanovo и «Апсны» – 7-го. Опубликовано расписание ответных матчей 1-го тура WINLINE Кубка Лиги
1 сентября, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Сначала пойду в команду Касильяса, потом Агуэро». Прокоп о просмотре в Кингс Лиге
вчера, 11:41
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
131 августа, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49