«Когда сказали, что у него за травма – я не мог поверить. Ночами не спал». Игрок «Эгриси» Али о фоле на футболисте Chertanovo

Игрок «Эгриси» Али прокомментировал травму, которую нанес Дмитрию Молчанову.

Напомним, что в товарищеской игре защитник «Эгриси» Алиасхаб Дубухов нанес тяжелую травму футболисту Chertanovo Дмитрию Молчанову. Нападающий разорвал крестообразные связки, получил перелом берцовых костей, а так же разрыв менисков. Вероятно, футболист пропустит больше года.

После инцидента Chertanovo запросили длительную дисквалификацию для Али. Например, чтобы защитник пропустил столько же, сколько будет восстанавливаться Дмитрий Молчанов .

«У меня не было умысла сломать его. Говорят, что я мстил ему. Зачем? Меня даже не он срубил. Между моментами прошло 20-30 минут.

Я не знаю, справедливо ли пропускать мне столько же игр, сколько будет восстанавливаться Дима Молчанов. Обидно, что так случилось. Это футбол, мы же не в шахматы играем. Надо было его тогда в скафандре выпустить. Для меня лучше жестко стык в стык сыграть, чем за футболку тянуть.

Это несчастный случай. Я ему желаю скорейшего выздоровления. Когда сказали, что у него за травма – я не мог поверить. Я помню, моя нога не была так высоко поднята. Вышло «Кто тут рэф» – там видно, что моя нога идет на уровне мяча, а его колено опускается.

Я не смотрел дебаты, лишний раз нервничать не хотел. Ночами не спал. Писал Ване Мозговому, Кириллу Ларионову, они говорили «Ждем ответа». Когда ехал на игру, думал: «А если сейчас приеду и мне скажут ты дисквалифицирован?» И когда на замену выходил, думал: «А меня сейчас не развернут?» До моего выхода не было ответа, смогу ли я сыграть. Потом смотрю – я в заявке», – сказал защитник «Эгриси » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.