Экс-хавбек «Локомотива» Маминов возглавил медиаклуб «Альтерон»
Владимир Маминов стал главным тренером медиаклуба «Альтерон».
«Почему «Альтерон»? Амбициозная команда. Интересный проект. Перспектива долгосрочного сотрудничества, планомерное достижение результата – это основные моменты.
Планы на посту главного тренера? Организовать команду, чтобы появился свой стиль. Наладить коммуникацию между всеми подразделениями», – сказал Маминов.
Экс-хавбек «Локомотива» (398 матчей) будет готовить команду к осеннему Winline Кубку Лиги.
Маминов тренировал «Актобе», «Тюмень», «Солярис» и «Химки».
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
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