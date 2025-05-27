Экс-хавбек «Локомотива» Маминов возглавил медиаклуб «Альтерон»

Владимир Маминов стал главным тренером медиаклуба «Альтерон».

«Почему «Альтерон»? Амбициозная команда. Интересный проект. Перспектива долгосрочного сотрудничества, планомерное достижение результата – это основные моменты.

Планы на посту главного тренера? Организовать команду, чтобы появился свой стиль. Наладить коммуникацию между всеми подразделениями», – сказал Маминов.

Экс-хавбек «Локомотива» (398 матчей) будет готовить команду к осеннему Winline Кубку Лиги.

Маминов тренировал «Актобе», «Тюмень», «Солярис» и «Химки».