Чужой о результативности в SD: «В «Амкале» я выходил на 5-10 минут – этого мало, чтобы забить. А здесь вкатываешься в игру, поэтому получается»

Чужой сравнил свою результативность в SD и «Амкале».

– У тебя уже больше голов, чем у вингеров «Амкал».

– Я старался, но надо доказывать голами. Здесь играю много – почти весь матч, поэтому есть результативность. В «Амкале» выходил на 5-10 минут, доказывал желанием. Я считаю, хорошо играл, но не хватало времени, чтобы сделать результативное действие. 5-10 минут чисто времени – чуть маловато, чтобы забить. А здесь вкатываешься в игру, поэтому получается.

– Быть на замене в «Амкале» или быть ключевым игроком в SD?

– Всегда хочется быть в команде, которая играет в финалах, поэтому с небольшим перевесом, я думаю, «Амкал». Он в сердечке.

– SD уже в плей-офф, а 2Drots могут не выйти.

– Я фокусируюсь на моей команде. В этом сезоне у меня нет бифа с 2Drots. Думаю, у DMedia нет шансов против них. «Самураи» 100% победят 3:0.

В плей-офф хотел бы встретиться с «Банкой ». Прокопчик, я вас жду, родные, – сказал полузащитник SD в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

После гола в матче против DMedia Чужой в комментаторской сказал: «Чужой – 2. Шах [нападающий «Амкала»] – 0».

Чужой забивает во втором матче подряд, находясь в аренде в SD.