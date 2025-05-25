Чужой о результативности в SD: «В «Амкале» я выходил на 5-10 минут – этого мало, чтобы забить. А здесь вкатываешься в игру, поэтому получается»
– У тебя уже больше голов, чем у вингеров «Амкал».
– Я старался, но надо доказывать голами. Здесь играю много – почти весь матч, поэтому есть результативность. В «Амкале» выходил на 5-10 минут, доказывал желанием. Я считаю, хорошо играл, но не хватало времени, чтобы сделать результативное действие. 5-10 минут чисто времени – чуть маловато, чтобы забить. А здесь вкатываешься в игру, поэтому получается.
– Быть на замене в «Амкале» или быть ключевым игроком в SD?
– Всегда хочется быть в команде, которая играет в финалах, поэтому с небольшим перевесом, я думаю, «Амкал». Он в сердечке.
– SD уже в плей-офф, а 2Drots могут не выйти.
– Я фокусируюсь на моей команде. В этом сезоне у меня нет бифа с 2Drots. Думаю, у DMedia нет шансов против них. «Самураи» 100% победят 3:0.
В плей-офф хотел бы встретиться с «Банкой». Прокопчик, я вас жду, родные, – сказал полузащитник SD в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
После гола в матче против DMedia Чужой в комментаторской сказал: «Чужой – 2. Шах [нападающий «Амкала»] – 0».
Чужой забивает во втором матче подряд, находясь в аренде в SD.