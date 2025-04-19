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«Я сейчас заплачу!» Фанаты СКА спели «Выпускной» на матче и растрогали Басту – завтра у него день рождения

Фанаты СКА спели песню «Выпускной» прямо на матче.

Армейцы проиграли «БроукБойз» в 1-м туре Winline Медиалиги (0:3).

Фанаты красно-синих практически полностью заполнили свой сектор. Во втором тайме они включили фонарики и начали петь.

Баста стоял на бровке, подпевал и аплодировал болельщикам своей команды.

«Я сейчас заплачу», – на эмоциях крикнул рэпер трибуне СКА.

Завтра, 20 апреля, Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) будет праздновать день рождения – ему исполнится 45 лет.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoВасилий Вакуленко
музыка
logoСКА Ростов
болельщики
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