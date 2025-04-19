«Я сейчас заплачу!» Фанаты СКА спели «Выпускной» на матче и растрогали Басту – завтра у него день рождения
Фанаты СКА спели песню «Выпускной» прямо на матче.
Армейцы проиграли «БроукБойз» в 1-м туре Winline Медиалиги (0:3).
Фанаты красно-синих практически полностью заполнили свой сектор. Во втором тайме они включили фонарики и начали петь.
Баста стоял на бровке, подпевал и аплодировал болельщикам своей команды.
«Я сейчас заплачу», – на эмоциях крикнул рэпер трибуне СКА.
Завтра, 20 апреля, Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) будет праздновать день рождения – ему исполнится 45 лет.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Медиалиги
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