«Я сейчас заплачу!» Фанаты СКА спели «Выпускной» на матче и растрогали Басту – завтра у него день рождения

Фанаты СКА спели песню «Выпускной» прямо на матче.

Армейцы проиграли «БроукБойз » в 1-м туре Winline Медиалиги (0:3).

Фанаты красно-синих практически полностью заполнили свой сектор. Во втором тайме они включили фонарики и начали петь.

Баста стоял на бровке, подпевал и аплодировал болельщикам своей команды.

«Я сейчас заплачу», – на эмоциях крикнул рэпер трибуне СКА.

Завтра, 20 апреля, Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) будет праздновать день рождения – ему исполнится 45 лет.