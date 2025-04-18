«Легким движением руки ФК «Банка» превращается в Альфа-Банку». Клуб Фила Воронина сценой из «Бриллиантовой руки» объявил о новом партнерстве
«В этом сезоне у нас появилась сильная опора – спонсором нашего клуба стал «Альфа-Банк». Верим, что это партнерство даст нам много новых возможностей. и мы очень рады быть не просто «Банкой», а Альфа-Банкой», – написали в телеграм-канале клуба.
«Альфа-Банк» прокомментировал сотрудничество в своем телеграм-канале:
«Официально: мы вложили деньги в банку. В Альфа-Банку.
В этом сезоне Winline Медиалиги мы поддерживаем самую яркую команду турнира – «Банку». Вернее, «Альфа-Банку». Теперь ребята будут играть под таким именем.
В команде комики, блогеры и полупрофессиональные футболисты. Из каждого матча они делают настоящее шоу, этим и запоминаются. Перфоманс на поле – это что-то новое даже для Медиалиги».
«Банка» – клуб комика Фила Воронина и рэпера Млечного, участвующий в Winline Медиалиге. Ранее команда была вторым клубом «Амкала», но с весны 2024-го существует отдельно. С марта «Банку» тренирует экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.
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