«Легким движением руки ФК «Банка» превращается в Альфа-Банку». Клуб Фила Воронина сценой из «Бриллиантовой руки» объявил о новом партнерстве

«Альфа-Банк» стал титульным партнером ФК «Банка».

«В этом сезоне у нас появилась сильная опора – спонсором нашего клуба стал «Альфа-Банк». Верим, что это партнерство даст нам много новых возможностей. и мы очень рады быть не просто «Банкой », а Альфа-Банкой», – написали в телеграм-канале клуба.

«Альфа-Банк» прокомментировал сотрудничество в своем телеграм-канале:

«Официально: мы вложили деньги в банку. В Альфа-Банку.

В этом сезоне Winline Медиалиги мы поддерживаем самую яркую команду турнира – «Банку». Вернее, «Альфа-Банку». Теперь ребята будут играть под таким именем.

В команде комики, блогеры и полупрофессиональные футболисты. Из каждого матча они делают настоящее шоу, этим и запоминаются. Перфоманс на поле – это что-то новое даже для Медиалиги».

«Банка» – клуб комика Фила Воронина и рэпера Млечного, участвующий в Winline Медиалиге . Ранее команда была вторым клубом «Амкала », но с весны 2024-го существует отдельно. С марта «Банку» тренирует экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.

Овчинников – в «Банке». Представили в стиле «Офиса»