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Григорян о Мусагалиеве: «Как же он похож на Чингисхана. Реинкарнация, #####! Но у Азамата неистовое желание выиграть, а тот побеждал беспристрастностью»

Александр Григорян сравнил Азамата Мусагалиева с Чингисханом.

«Пока я вижу преимущество команд, у которых создана идентичность: 2Drots, «Амкал». Именно в идее. Потому что если бы не идея и победные традиции, которые вложены у игроков, то «Десятка» давно уже просто громила и 2Drots, и «Амкал». Потому что вы видели состав «10»? Если исходить из реальных имен, которые играют в футбол – эта команда способна попасть, на мой взгляд, в 6-7 ФНЛ. Очень серьезная сила.

Смотрю на Азамата Мусагалиева и думаю: «##### до чего на Чингисхана похож. Сука ##### реинкарнация. Но когда человек очень хочет, он притягивает к себе негативные силы – во всем нужен баланс – жаждю ###, весь киплю, дребездю, хочу выиграть.

А ведь Чингисхан, а у них визуальное сходство – у меня такой образ Чингисхана, он добывал свои победы беспристрастностью.

Как Чингисхан пришел к власти? У него же не было никаких шансов на победу. Он в молодости был пастухом. У них есть традиция – если бьет молния, то все падают, даже если идет сражение. А Чингисхан в молодости положил хер на эти молнии и не боялся их. И во время решающего боя, когда у него было войско в несколько раз меньше, именно это его спасло. Когда все упали, его войско стояло. Сработала чистой воды психология.

Неистовое желание побеждать – наверное, этот идиотизм с несколькими проигрышами подряд и получится», – сказал главный тренер «СиндЕката».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: выпуск «Стола»
logoАзамат Мусагалиев
logoСиндЕкат
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАлександр Григорян
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