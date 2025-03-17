«Если РФС даст Медиалиге зеленый свет, то через 2-3 года большинство команд Второй лиги будут изжиты». Григорян о конкуренции МФЛ с проффутболом

Александр Григорян считает, что команды Второй лиги не конкуренты МФЛ.

«Сейчас команды, которые борются за выход в Серебро, во Второй лиге – это одни из лучших команд, ни по деньгам, ни по условиям для игроков, ни по условиям тренировочного процесса не конкурентны с командами Медиалиги. У них нихрена нет.

Это может развиваться по-разному, если высшие чиновники в РФС напрягутся. Они должны сделать выбор: если они дадут Медиалиге полный зеленый свет, то попомните мои слова, через 2-3 года большинство команд Второй лиги будут изжиты, они будут заканчиваться.

Если решение будет принято наоборот, что Медиалига мешает профессиональным командам, у которых нет возможности платить хорошие зарплаты, то процесс может пойти в обратную сторону», – сказал главный тренер «СиндЕката ».