«Локомотив» не будет объединяться с «Тандемом» для участия в Медиалиге
«Локомотив» не планирует сотрудничество с «Тандемом» из Winline Медиалиги.
«РЖД, ФК «Локомотив» и Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» точно не будут в настоящее время участвовать в проекте команды Медиалиги», – заявил директор «РЖД» по коммуникациям и председатель правления председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных.
Ранее появилась информация от Legalbet, что «РЖД» станет спонсором «Тандема» из Медиалиги. Клуб сменит название на «Локо».
«Тандем» – участник шестого сезона Winline Медиалиги.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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