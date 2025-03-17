«Локомотив» не будет объединяться с «Тандемом» для участия в Медиалиге

«Локомотив» не планирует сотрудничество с «Тандемом» из Winline Медиалиги.

«РЖД, ФК «Локомотив » и Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» точно не будут в настоящее время участвовать в проекте команды Медиалиги», – заявил директор «РЖД» по коммуникациям и председатель правления председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных.

Ранее появилась информация от Legalbet, что «РЖД» станет спонсором «Тандема » из Медиалиги. Клуб сменит название на «Локо».

«Тандем» – участник шестого сезона Winline Медиалиги .