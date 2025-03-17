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  • «Приехал медийный – его все знают. А я восемь лет был в «Урале», со мной никто не фоткается». Вратарь «СиндЕката» Арапов о Медиалиге
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«Приехал медийный – его все знают. А я восемь лет был в «Урале», со мной никто не фоткается». Вратарь «СиндЕката» Арапов о Медиалиге

Дмитрий Арапов объяснил, почему перешел в «СиндЕкат» из Winline Медиалиги.

– Как появился вариант с переходом в «СиндЕкатом»?

– Я играл в Первой лиге, и, когда у меня закончился контракт с омским «Иртышом», перешел в «Урал». Полгода был там, а потом мои давние друзья Толя Герк и Тема Фидлер (экс-игроки «Урала» – Спортс’‘) предложили мне: «Хочешь поиграть в команде из Медиалиги?» Я ответил: «Конечно, главное, что я остаюсь дома», тем более у меня сложная семейная ситуация, мне нужно быть в городе.

– В «СиндЕкате» делают упор на игроков, которые оставили след в истории «Урала». Получается, ваша карьера – одна из причин перехода в Медиалигу?

– В другую команду из Медиалиги я бы не пошел, потому что здесь сказали, что ребята должны быть местные, весь костяк собирается из тех, кто хоть какой-то след в жизни «Урала» оставил. Все так сложилось, что им оказался нужен вратарь, а я – бывший игрок «Урала», поэтому решил остаться здесь.

– Чем так привлекательна Медиалига?

– Медиалига просматривается больше, ты становишься более узнаваемым среди молодежи. Вот даже сейчас расскажу небольшой пример. К нам приехал один человек, в футболе он не такой профессионал своего дела, но очень медийный. Приходим на тренировку – его все знают. А я семь-восемь лет был в «Урале», и со мной никто не фоткается, а с ним все фотографируются возле манежа. Вот и вся разница. И медиафутбол – это уже не просто медиа. Здесь очень много профессионалов, уровень тренировок, подготовки и сборов уходит больше в профессиональный футбол, – рассказал экс-вратарь «Урала» и голкипер «СиндЕката».

В профи Арапов сыграл 44 матча за «Томь» и 38 матчей за «Урал».

«СиндЕкат» – дебютант Winline Медиалиги, который сыграет в шестом сезоне. Команда базируется в Екатеринбурге. Главный тренер команды – Александр Григорян.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Советский спорт»
logoПервая лига
logoУрал
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoСиндЕкат
logoДмитрий Арапов
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