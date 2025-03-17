Прокоп тренируется со СКА
Прокоп провел тренировку со СКА.
Экс-хавбека «Родины Медиа» заметили на ролике в соцсетях СКА с понедельничной тренировки, тренирующегося с командой.
Прокоп без клуба после закрытия «Родины Медиа».
Ранее появилась информация, что SD Family сделал предложение Прокопу в 10 млн рублей за год.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал СКА
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